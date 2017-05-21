بالفيديو || والد «يوسف» ضحية طلقة طائشة في الرأس بميدان الحصري يخرج عن صمته ويكشف عن مفاجأة خطيرة في القضية

سمر العشري

قال سامح العربي والد الطفل” يوسف” ضحية ” الرصاصة الطائشة” في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، كاشفاً عن تفاصيل جديدة عن حالة نجله، مؤكداً أن الطبيب أخبره أن حالته سيئة للغاية.

وأضاف والد الضحية من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” 90 دقيقة” تقديم الإعلامي ” معتز الدمرداش” والمذاع على قناة ” المحور ” الفضائية المصرية، مؤكداً أنه لا يوجد عداوة بينه وبين أحد، وأن من فعل ذلك شخص أهوج، مشيراً أن أحد أصدقاء نجله أخبره أن ” يوسف” سقط دون مقدمات بعد أن أصيب برصاصة في أسفل الرأس مساء الخميس الماضي.

كما أوضح والد الضحية أن جميع وظائف نجله متوقفه تماماً، حيث أنه يعاني من غيبوبة كاملة، مشيراً أن الطبيب اخبره أن نجله توفى ” إكلينيكياً”، قائلاً: ” إزاي ابني يروح مني بهذا الشكل.. أنا إنسان عادي، وما ليش أعداء” بحسب تعبيره.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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