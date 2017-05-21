العرابي: كلمة «السيسي» في قمة الرياض ستركز على تجفيف منابع الإرهاب

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قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الأحد، بالرياض، ستكون بمثابة شرح تفصيلي لتجفيف منابع الإرهاب، ومُحاصرة ووقف إمداد تمويل الجماعات الإرهابية.

وأضاف العرابي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، عبر شبكة قنوات «dmc»، مساء السبت، أنه «من المؤكد أن تسعى الدول المشاركة في هذا المؤتمر إلى الخروج باستراتيجية واضحة ومُوحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف».