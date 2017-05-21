«الهجرة» ترد على «الخولي»: لم نُهدر مال عام.. «كل مليم» صرفناه في محله

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علّقت نشوة موسى، مساعد أول وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على الاتهامات التي وجهها النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للوزارة بشأن شبه فساد وإهدار للمال العام، مؤكدةً أن «كل مليم تم صرفه في محله ويعود مرة أخرى للخزانة العامة».

وأضافت نشوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تقسيمهم داخليًا على عدة بنود، موضحةً أن الأموال التي أنفقتها الوزارة لتجهيز مقرها كانت في أضيق الحدود وأقل التكاليف.

وأشارت إلى أن «الوزارة لم تنفق سوى أقل من 50% من ميزانية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولم يتم أي إهدار للمال العام»، مستطردةً: «كافة مستندات الصرف موجودة».

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وكان النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف «دعم مصر»، تقدم باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استنادًا إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال الخولي، في نص الاستجواب: «أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات»، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.