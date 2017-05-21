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برلمانية: اللي عايز يخلف «يستحمل».. والدولة «مش ملزمة» بأكثر من 3 أبناء

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برلمانية: اللي عايز يخلف «يستحمل».. والدولة «مش ملزمة» بأكثر من 3 أبناء برلمانية: اللي عايز يخلف «يستحمل».. والدولة «مش ملزمة» بأكثر من 3 أبناء

التحرير

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قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، مساء السبت، إنها لم تطالب بتحديد النسل ولكنها أكدت على ضرورة اكتفاء الأسرة الواحدة بثلاثة أبناء فقط، نظرًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة في ظل مواجهتها للإرهاب، حيث أن مواد الدولة محدودة.

وأضافت غادة، خلال حوارها ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الدولة أحوج لكل جنيه تدفعه للدعم، مستطردةً: «مش معقول نعطي موارد وسلع مدعمة ومدارس ومش عارف أقف على رجلي، اللي عايز يخلف يخلف بس الدولة مش ملزمة بأكثر من 3 أبناء للأسرة».

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وتابعت: «هنمنع الدعم عن الرابع، إحنا دلوقتي كل 25 ثانية فيه مولود، اللي عايز يخلف يستحمل النتيجة بقى».

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التحرير

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