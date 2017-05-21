وزير الأوقاف: نجتهد لتوفير الجو النفسي الآمن للمصلين في ليالي رمضان

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء السبت، إن مسئولية الوزارة هي عمارة المساجد سواء من الناحية الإنشائية أو العلمية، مؤكدًا أن الوزارة تجتهد في تحري المصلحة العامة من واقع الخبرة، وأن منع المكبرات في المساجد ليس جديدًا فسبق وأن أعلنت عنه الوزارة العام الماضي.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «دريم»، أن «كبار العلماء ناقشوا قضية منع المكبرات في المساجد واتفقوا أنها محاولة للقضاء على التشويش والشوشرة على المواطنين والتلوث السمعي.

وأوضح الوزير، أن القرار «تضمن استخدام السماعة الداخلية للمساجد فقط واللجوء للسماعات الخارجية عند كثرة المصلين، وتوفير الجو الإيماني والروحاني لدى المصلين وترصيد مثل تلك الظواهر».

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وأكد جمعة، أن «مهمة الوزارة خدمة المساجد وروادها ونجتهد لتوفير الجو النفسي الآمن للمصلين في ليالي رمضان»، موضحًا أن وكلاء الوزارة لهم سلطة تحديد المساجد التي تستخدم السماعات الخارجية من عدمه، وفقًا للقرار الصادر.