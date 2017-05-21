مفاجاة ريم البارودي غير متوقعة لأحمد سعد

سمر العشري

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها سترد على ما قاله الفنان أحمد سعد، بشأنها أثناء استضافته الأربعاء، في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والخاص بموضوع زواجه من الفنانة سمية الخشاب، التي كانت ريم البارودي فجرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، مباركة لهم الزيجة.

وأضافت ريم، أنها ستحل ضيفة على برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر شاشة قناة "النهار"، الإثنين المقبل، في تمام العاشرة مساء، للرد على وصف أحمد سعد، لها بـ"حاجة"، حيث قال: "في حاجة كده قالت مبروك"، وأنها المقصودة بذلك.

وتابعت ريم، أنها سترد عليه رد قوي، وصفته بالـ" ناري"، مشيرة إلى إنها ستخرج عن صمتها، وتتحدث لأول مرة منذ بداية الأزمة، وأن الحلقة ستتضمن مفاجأت لن يتوقعها أحمد سعد، نفسه.

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، كانت مخطوبة للفنان أحمد سعد، وتم فسخ الخطبة أكثر من مرة، حتى ظهر كلا منهما بعد ذلك، وأعلن أن ما بينهما أخوة وصداقة، وبعد ذلك فوجئ الجمهور بإعلان ريم البارودي، زواج سعد، من الفنانة سمية الخشاب، وهو ما أثار الخلاف الأخير.

ريم البارودي: سأفجر مفاجأة لن يتوقعها أحمد سعد مع ريهام سعيد

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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