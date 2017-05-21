تعرف على أسعار المياه الجديدة وموعد الزيادة

سمر العشري

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العميد محيي الصيرفي، عن أن الشركة القابضة صدقت على الزيادة الجديدة في شهر رمضان.

وأضاف الصيرفي أنه سيتم بدء تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل، موضحا أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن تكلفة إنتاج متر المياه ارتفع، من 160 قرشا إلى 225 قرشا.

وذكر أنه إذا ما تم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء فإنه سيرتفع سعر متر المياه لأكثر من 225 قرشا.

وإليكم قائمة بالأسعار:

ـ من صفر إلى 10 أمتار، 45 قرشا بدلا من 30 قرشا.

ـ من 11 إلى 20 مترا، 120 قرشا بدلا من 70 قرشا.

ـ من 21 إلى 30 مترا، 165 قرشا بدلا من 120 قرشا.

ـ من 31 إلى 40 مترا، 200 قرش بدلا من 155 قرشا.

ـ أكتر من 40 مترا، 225 قرشا.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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