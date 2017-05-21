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الارصاد : تكشف حقيقة تسجيل مصر كأعلي درجة حرارة على مستوى العالم واقترابها من ال 50 درجة الاثنين المقبل.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المحافظة

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الارصاد : تكشف حقيقة تسجيل مصر كأعلي درجة حرارة على مستوى العالم واقترابها من ال 50 درجة الاثنين المقبل.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المحافظة الارصاد : تكشف حقيقة تسجيل مصر كأعلي درجة حرارة على مستوى العالم واقترابها من ال 50 درجة الاثنين المقبل.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المحافظة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع ، أنباء عن تصدر لدرجات حرارة العالم ووصلها إلى مستوى خطير بـ49 درجة يوم الاثنين المقبل، في حين أوضح خبراء الأرصاد الجوية، حقيقة هذا الأمر.

حيث كشف الخبراء، بأن الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن هذا الخبر من العام السابق، واستغلته بعد الصفحات بإعادة نشره مرة أخرى على أنها درجة الحرارة المتوقعة لهذا الأسبوع، نافيين أن تكون مصر من أسخن دول العالم هذا العام، وأنه بالنسبة ليوم الاثنين المقبل، فدرجة الحرارة هي 35 درجة مئوية، ثم تقل تدريجياً لتصل لـ22 ليلاً .

وفي تطور جديد، قرر محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد في مختلف أجهزة ومديريات المحافظة، وذلك بعدما تعرضت المحافظة، إلى عاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة، ما تسبب في حالة من الارتباك في حركة المرور.

 

 

المصدر : مصر فايف

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