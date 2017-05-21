بالفيديو || لحظة الاعتداء على شاب بمطواه بالإسكندرية وذبحه من الخلف

سمر العشري

قال عمر والد طالب معتدي عليه بمطواة في الإسكندرية، إن ابنه كان متجها لأداء الامتحان بالمعهد، وأثناء توجهه فوجئ بتعرضه للطعن في رقبته من الخلف.

وأضاف والد الطالب، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن كاميرا مراقبة أحد المحال بالشارع رصدت واقعة الاعتداء، التي نتج عنها إصابة ابنه بالطعن والذبح من الخلف.

ولفت والد الطالب، إن ابنه محتجز حاليا في المستشفى ويخضع حاليا للعلاج، و خضع لإجراء جراحة انتهت بإجراء 100 غرزه في رقبته ووجهه.

وأوضح والد الطالب، أنه كان هناك خلاف بين ابنه وبين الشاب الذي اعتدي عليه، وكان من المفترض أن يكون هذا الخلاف قد انتهى بعد التواصل مع والد الشاب وعمه، ولكنهم فوجئوا بغدر الشاب وطعنه لابنه .

المصدر : صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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