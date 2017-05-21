أخبار عاجلة

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية -
ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية -
برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية -
ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم -
8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || لحظة الاعتداء على شاب بمطواه بالإسكندرية وذبحه من الخلف

Google+ Print
بالفيديو || لحظة الاعتداء على شاب بمطواه بالإسكندرية وذبحه من الخلف بالفيديو || لحظة الاعتداء على شاب بمطواه بالإسكندرية وذبحه من الخلف

قال عمر والد طالب معتدي عليه بمطواة في الإسكندرية، إن ابنه كان متجها لأداء الامتحان بالمعهد، وأثناء توجهه فوجئ بتعرضه للطعن في رقبته من الخلف.
 
وأضاف والد الطالب، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إن كاميرا مراقبة أحد المحال بالشارع رصدت واقعة الاعتداء، التي نتج عنها إصابة ابنه بالطعن والذبح من الخلف.
 
ولفت والد الطالب، إن ابنه محتجز حاليا في المستشفى ويخضع حاليا للعلاج، و خضع لإجراء جراحة انتهت بإجراء 100 غرزه في رقبته ووجهه.
 
وأوضح والد الطالب، أنه كان هناك خلاف بين ابنه وبين الشاب الذي اعتدي عليه، وكان من المفترض أن يكون هذا الخلاف قد انتهى بعد التواصل مع والد الشاب وعمه، ولكنهم فوجئوا بغدر الشاب وطعنه لابنه .
 
 
 
 
 
المصدر : صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعودى يطلب الزواج من إيفانكا ترامب

بالفيديو || سعودى يطلب الزواج من إيفانكا ترامب

بالفيديو || ابنة تامر أمين تضعه في موقف محرج على الهواء

بالفيديو || ابنة تامر أمين تضعه في موقف محرج على الهواء

بالفيديو || والد «يوسف» ضحية طلقة طائشة في الرأس بميدان الحصري يخرج عن صمته ويكشف عن مفاجأة خطيرة في القضية

بالفيديو || والد «يوسف» ضحية طلقة طائشة في الرأس بميدان الحصري يخرج عن صمته ويكشف عن مفاجأة خطيرة في القضية

بالفيديو || "فريد الديب" يكشف سر هروب "حبيب العادلي" .. ويكشف لأول مرة عن مفاجأة غير متوقعة يشهدها اليوم الأخير لجلسة النقض

بالفيديو || "فريد الديب" يكشف سر هروب "حبيب العادلي" .. ويكشف لأول مرة عن مفاجأة غير متوقعة يشهدها اليوم الأخير لجلسة النقض