بالفيديو والصور || شقيقة «رونالدو» ترقص «حافية القدمين» وتشعل حفل شرم الشيخ

أحيت كاتيا أفييرو شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو حفلا غنائيا، مساء الجمعة، بمنطقة الصوت والضوء بقرية «أكوا بارك» في شرم الشيخ.

حضر الحفل الخبير السياحي كامل أبو علي وحرمه بصحبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعائلة أسطورة كرة القدم العالمي رونالدو، وضم مكان الحفل نماذج عديدة لمعالم مصر منها مجموعة من المعابد من الأقصر وأسوان بالإضافة إلى الأهرامات وأبو الهول والقلعة.

وبدأت المغنية الأشهر في البرتغال كاتيا أفييرو فقرتها الغنائية في تمام العاشرة مساء؛ حيث قامت المطربة بخلع حذائها والغناء حافية القدمين على مسرح الباتروس.

وعلى هامش الحفل أقيم حفل عشاء مميز بحضور يحيى راشد وزير السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والضيوف بمشاركة إحدى الفرق الغنائية والموسيقية.

كانت أسرة كريستيانو تواجدت في شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح الباتروس «أكوا بارك» ليغادروا بعد ذلك لمدينة الغردقة للقيام بجولة سياحية هناك، منعت ظروف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مهاجم النادي الملكي رونالدو من الحضور مع أسرته.

وقامت عائلة كريستيانو بزيارة العديد من الأماكن السياحية بالقاهرة قبل التوجه لشرم الشيخ ومنها المتحف المصري ومنطقة الأهرامات والتقطوا الصور التذكارية بهما.