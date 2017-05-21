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بالفيديو || العمدة يغشش الطلاب في المرحلة الإعدادية .. وأول رد من التربية والتعليم

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بالفيديو || العمدة يغشش الطلاب في المرحلة الإعدادية .. وأول رد من التربية والتعليم بالفيديو || العمدة يغشش الطلاب في المرحلة الإعدادية .. وأول رد من التربية والتعليم

عرض الإعلامي ” معتز الدمرداش” من خلال برنامجه ” 90 دقيقة” والمذاع على فضائية المحور، مقطع تم تصويرة من داخل لجنه للمرحلة الإعدادية تظهر قيام العمدة بالتعاون مع الملاحظين بالمساعدة في الغش الجماعي في اللجنة، بإحدى مدارس قرية ” الحاذق” مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ” صلاح عثمان” معلقاً على واقعة قيام العمدة بتغشيش الطلاب، قائلاً: ” أنه قام بتشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل الواقعة”، مشيراً انه تم ثبوت التهمة ، وعلى الفور تم تقديم العمدة للنيابة العامة للتحقيق، ومجازاة رئيس اللجنة بـ” 15″ يوما والملاحظين، مؤكداً على أنه لا يجوز للعمدة دخول اللجنة ولا أي فرد أمن، كما اشار ” عثمان” أنه يوجد خصومه بين العمدة ومصور الفيديو وأنها حالة فردية.

 
المصدر : فايف

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