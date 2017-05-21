بالصور || نظرة مترجم الملك لزوجة ترامب في الرياض تثير سخرية السعوديين

سمر العشري

تداول مستخدمو موقع "تويتر" صورًا لنظرة المترجم السعودي، لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ميلانيا، أثناء مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان في مطار خالد بالرياض.

وسخر السعوديون من نظرة المترجم لميلانيا، قائلين: "إنها آخر مرة يزور فيها ترامب السعودية ".

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال ثلاث قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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