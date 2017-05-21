بالصور || تهديد بتفجير قطار الصعيد “القاهرة-أسيوط” والداخلية تكشف "مفاجأة" بعد ضبطها للمتهم وتعزز من قواتها وخبراء المفرقعات يمشطون جميع القطارات

تلقت قوات الأمن بلاغاً من شرطة نجدة الجيزة بورود بلاغ من شخص يدعي “محمود م”، يفيد بقيام “سعد م” بالتجهيز لتفجير القطار الفرنساوي “القاهرة – أسيوط، أثناء مروره بمحافظة الجيزة في منطقة منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وفور ورود البلاغ قامت المباحث بعمل التحريات اللازمة، وتحديد هوية الشخص مقدم البلاغ وهوية المشكو في حقه “سعد م” والذي يعمل تاجراً، وبالتحقيق مع المتهم قام بنفي أي صلة له بالواقعة ولا يعرف عنها شئ، فقام القوات بضبط الشاكي، وهنا كانت المفاجأة.

حيث كشفت التحقيقات أن شخص يدعى ” بيومى.د” – 46 عاما، يعمل بائعاً متجولاً، وقع خلاف بينه وبين شخص يدعى سعد م، على توريد نصف طن أسمنت، فقام بالإبلاغ عنه أنه يريد تفجير قطار الصعيد مكايدة له، وتم ضبطه وضبط الهاتف الذي أجرى منه المكالمة، وبواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تعزيزات القوات الأمنية وتمشيط جميع القطارات من قبل خبراء المفرقعات.

وهذه صورة المتهم..