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رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

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مصراوي Masrawy

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن رهينات بوكو حرام تلتقين عائلاتهن

(بي بي سي):

عادت 82 من الفتيات المحررات من قبضة بوكو حرام في نيجيريا إلى أسرهن، مرفوقات بقوات الامن في العاصمة ابوجا.

واختطفت بوكو حرام 276 فتاة من مدارسهن في مدينة شيبوك شمالي نيجيريا عام 2014 وبقي منهن نحو 100 فتاة في قبضة الحركة.

وتقول ألياسير ليثهيد، مراسلة بي بي سي في أبوجا، إن أقارب الفتيات جاؤوا من قراهم بواسطة الحافلات إلى الموقع الذي خصصته للقاء الذي طغى عليه طابع احتفالي، إذ كانت الفتيات ترقصن على إيقاع الموسيقى المحلية، وبمجرد نزول أقاربهن من الحافلات اندفعن نحوهم في لحظة لقاء مؤثرة.

جانب من اللقاء بين الفتيات وأسرهنReuters

وقد حُررت الفتيات منذ نحو أسبوعين في اتفاق أبرمته حركة بوكوحرام والحكومة النيجيرية في مقابل خمسة من مقاتلي الحركة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المجموعة المحررة طبقا للاتفاق مع بوكو حرام كان من المفترض أن تضم 83 فتاة لكن إحدى الفتيات رفضت العودة، وقالت إنها سعيدة بعدما تزوجت أحد مقاتلي الحركة.

واستجوبت الداخلية النيجيرية الفتيات طوال الأسبوعين المنصرمين في محاولة للحصول منهن على معلومات عن الفترة التي قضينها رهن الاحتجاز لدى بوكو حرام.

وتشير التقديرات إلى أن بوكو حرام تحتجز آلاف الفتيات والنساء في المناطق التي يسيطرون عليها شمال نيجيريا.

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