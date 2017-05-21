رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

(بي بي سي):

عادت 82 من الفتيات المحررات من قبضة بوكو حرام في نيجيريا إلى أسرهن، مرفوقات بقوات الامن في العاصمة ابوجا.

واختطفت بوكو حرام 276 فتاة من مدارسهن في مدينة شيبوك شمالي نيجيريا عام 2014 وبقي منهن نحو 100 فتاة في قبضة الحركة.

وتقول ألياسير ليثهيد، مراسلة بي بي سي في أبوجا، إن أقارب الفتيات جاؤوا من قراهم بواسطة الحافلات إلى الموقع الذي خصصته الحكومة للقاء الذي طغى عليه طابع احتفالي، إذ كانت الفتيات ترقصن على إيقاع الموسيقى المحلية، وبمجرد نزول أقاربهن من الحافلات اندفعن نحوهم في لحظة لقاء مؤثرة.

Reuters

وقد حُررت الفتيات منذ نحو أسبوعين في اتفاق أبرمته حركة بوكوحرام والحكومة النيجيرية في مقابل خمسة من مقاتلي الحركة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المجموعة المحررة طبقا للاتفاق مع بوكو حرام كان من المفترض أن تضم 83 فتاة لكن إحدى الفتيات رفضت العودة، وقالت إنها سعيدة بعدما تزوجت أحد مقاتلي الحركة.

واستجوبت الداخلية النيجيرية الفتيات طوال الأسبوعين المنصرمين في محاولة للحصول منهن على معلومات عن الفترة التي قضينها رهن الاحتجاز لدى بوكو حرام.

وتشير التقديرات إلى أن بوكو حرام تحتجز آلاف الفتيات والنساء في المناطق التي يسيطرون عليها شمال نيجيريا.