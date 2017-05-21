بعد حسم اللقب.. صراعات أخرى لم تنتهي في البريميرليج

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قبل أن يختتم الدوري الإنجليزي فعاليات منافساته هذا العام، بعد أن نجح فريق تشيلسي في حسمه لصالحه، تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي قاد الفريق في 37 مباراة منذ انطلاقة المسابقة، تمكن فيهم من الفوز في 29 مباراة وتعادل في 3، وتلقى 5 هزائم.

لم تتوقف المنافسة داخل الكرنفال الكروي الأقوى في العالم عند حسم لقب البطولة فقط، لكن هناك منافسات أخرى نارية داخل "البريميرليج" مثل أفضل حارس، وأفضل مهاجم، وأفضل مدافع، وأفضل ناشئ، وغيرها من الألقاب والأرقام القياسية.

والمنافسة التي يترقبها الجيمع في الفترة الحالية قبل أن يسدل الستار عن هذا الموسم، هو الهداف الأفضل للبريميرليج، والذي يتصدره الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بعدما سجل رباعية في مرمى ليستر سيتي في الجولة الماضية، مكنته من الوصول إلى صدارة الهدافين، ويليه البلجيكي رومليو لوكاكو مهاجم إيفرتون، والتشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال.

ووفقا لما نشرته صيحفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم السبت، تستعرض «التحرير» في التقرير التالي مسيرة هؤلاء اللاعبين هذا الموسم ورصيدهم من الأهداف، والمباريات المتبقية لهم.

هاري كين

خاض كين 29 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، تمكن فيهم من تسجيل 26 هدفًا، ليأتي في صدارة الهدافين حتى الآن، كما نجح كين أيضًا في صناعة 7 أهداف خلال مشاركاته، إذ جاءت نسبة تهديفه بمعدل 95 دقيقة لكل هدف.

ويتبقى لتوتنهام مباراة وحيدة في إطار الجولة الأخيرة من الدوري أمام فريق هال سيتي اليوم، والتي من المؤكد أن يشارك فيها كين من أجل زيادة غلته التهديفية.

روميلو لوكاكو

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يقدم البلجيكي لوكاكو موسمًا رائعًا مع إيفرتون هذا الموسم، وكان يتصدر هدافي المنافسة، قبل أن يأتي الإنجليزي هاري كين ويخطف منه الصدارة.

وشارك لوكاكو في 36 مباراة، أحرز فيهم 24 هدفًا وصنع 6 آخرين، وكانت نسبته التهديفية بمعدل هدف كل 132 دقيقة.

ويخوض إيفرتون مباراته الأخيرة في الدوري امام فريق أرسنال اليوم، وسيسعى فيها صاحب الـ24 عاما للتسجيل من أجل اللحاق بمنافسه على اللقب.

اليسكيس سانشيز

يعد التشيلي سانشيز واحدًا من أفضل لاعبي أرسنال هذا الموسم، نظرًا للمستوى الذي استطاع أن يقدمه طوال المنافسة، كما أنه هداف الفريق حتى اللحظة، وينافس على لقب الهداف الأفضل في البريميرليج، بعدما سجل 23 هدفًا خلال مشاركاته في 37 مباراة، وصنع أيضا 11 آخرين، وكانت نسبة تهديفه بمعدل 137 دقيقة لكل هدف.

وينتظر سانشيز المباراة الأخيرة للجانرز هذا الموسم ضد نظيره إيفرتون، اليوم، من أجل رفع رصيده من الأهداف، إلا أنه يحتاج معجزة لتخطي سابقيه نحو صدارة الهدافين.