«محليات النواب» للمعتدين على أراضي الدولة: «الإزالات هتطولكم»

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قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء السبت، إن ما يحدث الآن من إزالة التعديات على أراضي الدولة هو محاولة لاسترداد الأراضي المنهوبة، موضحًا أن الحكومة ترحب بتقنين أوضاع المعتدين مقابل دفع مستحقاتهم.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب على الحكومة إعلام المواطنين بضرورة تقينن أوضاعهم، أو تعرضهم للإزالات، موجهًا حديثه للمخالفين: «الإزالات هتطولك هتطولك لو ماقننتش وضعك».

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أشار إلى أنه «لابد من الحكومة وكافة المسؤولين عن تلك الأراضي الإدلاء ببيان للمواطنين بضرورة التوجه لتحصيل مستحقات الدولة من أجل تقنين الأراضي».