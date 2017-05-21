الإسماعيلي: عبد ربه لن يرحل.. وسينضم للجهاز الفني فور اعتزاله

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قال المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، إن هناك رغبة لدى مجلس إدارة النادي بتكوين فريق قوي، يكون قادر على المنافسة في الموسم الجديد.

وأضاف «عثمان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك لجنة فنية من أبناء النادي لوضع رؤية محددة حول التدعيمات التي ستجرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن المربع الذهبي سيكون أقل طموحات الموسم المقبل.

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وتحدث رئيس قلعة الدراويش، عن قائد الفريق حسني عبد ربه، مؤكدًا أنه باق مع الفريق ولن يرحل تحت أي ظرف، وعندما يشعر بعدم قدرته على الاستمرار لاعبًا سينضم للجهاز الفني على الفور.