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سمير فرج: ترامب سيعلن بدء محاربة الإرهاب من السعودية

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سمير فرج: ترامب سيعلن بدء محاربة الإرهاب من السعودية سمير فرج: ترامب سيعلن بدء محاربة الإرهاب من السعودية

التحرير

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قال اللواء سمير فرج، رئيس الشئون المعنوية الأسبق، مساء السبت، إن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ، في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، للمملكة العربية «شيء جيد»، حيث كان من المعتاد أن يذهب إلى بعض الدول الأوروبية أو الدولة التي له عليها ولاية وطاعة مطلقة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، عبر فضائية «أون لايف»، أن تلك الزيارة تؤكد أن أمريكا لديها اهتمام كبير بمنطقة الشرق الأوسط ككل، وأن «رئيسها توجه لبلد الإسلام الرئيسي كي يهاجم الإسلام المتطرف».

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وأشار إلى أن «ترامب جاء من أجل إعلان محاربة الإرهاب في المنطقة، حيث أن السعودية أساس الإسلام المعتدل، وأنه لم يأت لمصر نظرًا لتحقيق الرئيس عبد الفتاح كل الأهداف خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية على مدار 5 أيام كاملة، وتم فك حظر التسليح العسكري الخاص بالمعونة».

وتابع فرج: «السيسي لما راح أمريكا قابل كل مؤسسات الدولة هناك من رئيس وبنتاجون وكونجرس، وحقق كل أهداف الزيارة».

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التحرير

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