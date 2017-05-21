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تأجيل تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع أوقاف أسوان

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تأجيل تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع أوقاف أسوان تأجيل تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع أوقاف أسوان

التحرير

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قررت محافظة أسوان إرجاء تسليم المستحقين للوحدات السكنية الخاصة بمشروع إسكان الإوقاف إلى حين انتهاء الهيئة من تحديد القيمة الإيجارية.

وقال مجدى حجازى محافظ أسوان خلال بيان أصدرته المحافظة مساء أمس السبت أن المحافظة من جانبها حريصة على أن يكون الإيجار الشهرى لهذه الوحدات السكنية مناسبة للظروف المعيشية للمواطن البسيط، كما أنها حريصة على تلافى كافة الملاحظات الفنية والتشطيبات الكاملة داخل الوحدات السكنية للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

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وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمراجعة فنية للوحدات السكنية بالمشروع الذى تم إنشاؤه بمنطقة الصداقة جنوبي أسوان بإجمالى 4920 وحدة سكنية.

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التحرير

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