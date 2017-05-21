فيديو| أسامة عرابي يهاجم التحكيم: 12 مباراة بدون ركلة جزاء واحدة

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قال أسامة عرابي، المدير الفني لأسوان، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام إنبي، وكان الأفضل طوال أوقات اللقاء، لولا تدخل الحكم الذي وصفه بـ«الغريب»، معلقًا «لعبت 12 ماتش ولا ضربة جزاء اتحسبتلي سليمة أو مش سليمة».

وتابع «عرابي» خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، أن التحكيم يتخذ قرارات غريبة، مضيفًا: «حاجة عجيبة جدًا، إحنا أفضل ومسيطرين بس الحكم ركبهم الماتش».

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وتغلب إنبي على أسوان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ29 ببطولة الدوري الممتاز.