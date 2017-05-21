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فيديو| أبو ريدة يطالب البدري بإراحة لاعبي الأهلي

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فيديو| أبو ريدة يطالب البدري بإراحة لاعبي الأهلي فيديو| أبو ريدة يطالب البدري بإراحة لاعبي الأهلي

التحرير

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طالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، بمنح لاعبي الأهلي القسط الكافي من الراحة قبل منافسات البطولة العربية، خاصة أنه اقترب رسميًا من حسم لقب بطولة الدوري لصالحه.

وقال«أبو ريدة» خلال تصريحاته لقناة « sports»، إنه ليس مريضًا بعقدة الإدارة، ورابطة المحترفين ستدير بشكل مستقل، مضيفًا: «بعض اللوائح الحالية الخاصة بقيد اللاعبين تهريج».

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وكشف رئيس الجبلاية، أن الموسم المقبل سيشهد إنشاء رابطة للأندية المحترفة، على أن تكون قراراتها واجبة التنفيذ.

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التحرير

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