سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الاحد :

السعر العالمي : 1,258.57 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 عيار 14 420 إلى 421 عيار 12 360 إلى 361 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 الكيلو 720,000 إلى 722,286 المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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