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بعد استرداد 170 فدانا.. محافظ القليوبية: لا تراجع عن إعادة أملاك الدولة

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بعد استرداد 170 فدانا.. محافظ القليوبية: لا تراجع عن إعادة أملاك الدولة بعد استرداد 170 فدانا.. محافظ القليوبية: لا تراجع عن إعادة أملاك الدولة

التحرير

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نجحت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية على مدار 4 أيام ماضية في استعادة أراضي وضع اليد وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وذكر بيان أمني اليوم الأحد أن الأجهزة المعنية استردت 170 فدانامن أراضي أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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ومن جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية استمرار حملات إزالة التعديات يوميا لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها.

وشدد على عدم التراجع عن الحملات حتى تسترد كافة أملاك الدولة التى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون.

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التحرير

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