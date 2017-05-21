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نور فرحات: ترامب نفذ وعده باقتسام الثروة مع «آل سعود»

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نور فرحات: ترامب نفذ وعده باقتسام الثروة مع «آل سعود» نور فرحات: ترامب نفذ وعده باقتسام الثروة مع «آل سعود»

التحرير

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علق الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، على زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ، للمملكة العربية ، قائلًا: "ترامب نفذ وعده باقتسام الثروة مع آل سعود".

وقال فرحات، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسـبوك": "هذا الرجل يقول ما يفعل ويفعل ما يقول لمصلحة كتاجر شرس يعمل لصالح الاستثمارات الصناعات العسكرية وصناعة الطائرات فى بلده التى أتت به لمقعده، حيث قال فى حملته إن السعودية يجب أن تدفع ثمن حمايتنا لها، وهو يدرك أنه لولا الحماية الأمريكية لعرش العائلة السعودية لطاروا فى مهب الريح فوق عش الوقواق".

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وتابع: "ذهب إلي أمريكا الأمير سلمان فور انتخاب ترامب باستثمارات قدرها 200 مليار دولار، وذهب إليهم ترامب اليوم وحصل على استثمارات أغلبها عسكرية بـ350 مليار دولار.. تقريبا نفذ ترامب وعده باقتسام الثروة مع آل سعود، دون أن ينطقوا بكلمة رغم ما سبق أن قاله عن الإسلام إنه دين مفرز للإرهاب". 

وأضاف عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، أن الصراع السنى الشيعى حل محل الصراع العربى الإسرائيلى، وهذا ما جناه الحكام العرب علينا، لافتًا إلى أن الشعوب وحدها تدفع الثمن غاليا بنهب ثرواتها حفاظا على عروش نخل خاوية.

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التحرير

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