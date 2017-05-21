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مدير مستشفى أكتوبر: الطفل يوسف حالته «خطيرة».. ووالده: خايف حقه يضيع

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مدير مستشفى أكتوبر: الطفل يوسف حالته «خطيرة».. ووالده: خايف حقه يضيع مدير مستشفى أكتوبر: الطفل يوسف حالته «خطيرة».. ووالده: خايف حقه يضيع

التحرير

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كشف الدكتور إيهاب صفوت، مدير مستشفى 6 أكتوبر الجامعي، تفاصيل حالة الطفل «يوسف» الصحية، والذي أصيب بطلق ناري بميدان الحصري، موضحًا أنها لم تتحسن منذ وفوده إلى المستشفى سوى من ناحية ضبط الضغط الخاص به، ولكن حاليًا مازال يعيش على الأجهزة فقط.

وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن «يوسف جاء للمستشفى وكان قلبه في حالة توقف كامل، وتم عمل الفحوصات اللازمة والمطلوبة له، ووضعه على الأجهزة، ولكن الرصاصة قد أصابت المخ، مما أدخله في غيبوبة تامة».

وأشار إلى أن «درجات وعي الطفل حاليًا 3 من 15، ولا يوجد أي تقدم في درجات الوعي، ولازال موضوع على مثبتات ولا يوجد تحسن، وحالته خطيرة جدًا».

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ومن جانبه، قال سامح العربي، والد الطفل «يوسف»، إن إمكانيات المستشفى الجامعي محدودة، مناشدًا كافة مؤسسات الدولة بإنقاذ نجله بعد إصابته بطلق ناري أصابه في المخ.

وأضاف العربي، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: «أي حد يساعدني من مستشفيات الجيش أو الشرطة في علاج ابني يبقى كتر خيرهم»، موضحًا أن أطباء مستشفى أكتوبر أوضحوا له بأن هناك صعوبة بالغة في نقل الطفل إلى أي مستشفى أخرى قبل استقرار حالته.

وأشار إلى أن «نقل الطفل لأي مستشفى أخرى تتوقف على حالته الصحية في الـ24 ساعة القادمة»، مناشدًا المسؤولين في الدولة: «مش عاوز حق ابني يضيع».

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التحرير

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