معتز عبد الفتاح: «97% من فتيات مصر تم ختانهن.. هذه جريمة»

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء السبت، إن دار الإفتاء المصرية أكدت أن ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية ولكنها ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، موضحًا أن مدى المضار الجسدية والنفسية من الختان كبير جدًا.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «دار الإفتاء ترى أن الختان محرم، كما أن حديثة أم عطية الإنصارية بأن ختان الإناث ضعيف ولم يرد في أي سند صحيح للسنة النبوية، كما أكد كل الأئمة ومشايخ الأزهر الشريف».

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تابع: «97% من بنات مصر تم ختانهن، وأول دولة في العالم بها ختان ويليها دول إفريقية معظمها ليست مسلمة»، مشدّدًا على أن «ختان الإناث جريمة ليس لها أي قيمة».