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طارق الخولي مطالبًا بإلغاء وزارة الهجرة: «تُهدر المال العام»

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طارق الخولي مطالبًا بإلغاء وزارة الهجرة: «تُهدر المال العام» طارق الخولي مطالبًا بإلغاء وزارة الهجرة: «تُهدر المال العام»

التحرير

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طالب النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساء السبت، بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها مرة أخرى كقطاع تابع لوزارة الخارجية، قائلًا إن الوزارة عندما كانت قطاع تابع للخارجية موازنتها كانت 3 مليون فقط، وعندما أصبحت وزارة بلغت الميزانية 28 مليون.

أضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه «لو هذه الأموال صرفت نصفها على قطاع الهجرة ستؤدي دورها بشكل أفضل من الحالي، بقائها كوزارة أمر في غير محله لأنها لا تملك أدوات تنفيذية حقيقية فالقنصليات والسفارات تابعة للخارجية، وليست لها».

أكد أن هناك تعدد للجهات التي تعمل في ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم ثلاث جهات على هذا الملف وهم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية، وكذلك لجنة تابعة لمجلس الوزراء.

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تابع: «وزارة الهجرة بتقول صرفنا 3 مليون جنيه توعية وإعلانات من الهجرة غير الشرعية، أنا مش عارف الناس شعرت بتلك الدعايا ولا لأ»، موضحًا أننا نحن أمام شبهات لإهدار المال العام.

وكان النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف «دعم »، تقدم باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استنادًا إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال الخولي، في نص الاستجواب: «أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ومبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات»، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.

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