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بالفيديو.. خالد عيد: «طنطا هيقعد في الدوري»

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بالفيديو.. خالد عيد: «طنطا هيقعد في الدوري» بالفيديو.. خالد عيد: «طنطا هيقعد في الدوري»

التحرير

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قال خالد عيد، المدير الفني لطنطا، إن نقطة التعادل أمام طلائع الجيش جيدة، في ظل الضغوط التي يمر بها فريقه في الفترة الأخيرة، إلى جانب الخوف الذي يسيطر على اللاعبين، موجهًا الشكر لهم على أدائهم الرجولي.

وأضاف «عيد» خلال تصريحاته لقناة «oN sport»، أن نتائج الفرق المنافسة لفريقه خلقت ضغوطًا نفسية، متمنيًا التوفيق لطنطا في المباريات المقبلة: «بإذن الله هنقعد في الدوري، اللي عايز يقعد في الدوري مايهموش هيلاعب مين، ولا بديل عن الفوز في المباريات القادمة».

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وحسم التعادل الإيجابي، مباراة طلائع الجيش ضد نظيره طنطا، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.  

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التحرير

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