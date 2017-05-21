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فيديو| مدرب طلائع الجيش: مواجهة الزمالك لن تكون تحصيل حاصل

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فيديو| مدرب طلائع الجيش: مواجهة الزمالك لن تكون تحصيل حاصل فيديو| مدرب طلائع الجيش: مواجهة الزمالك لن تكون تحصيل حاصل

التحرير

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قال أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن أداء فريقه تحسن أمام طنطا، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، لولا غياب التوفيق.

وأضاف «سامي»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أنه يحاول مع فريقه تحسين النتائج خلال المباريات الخمس المتبقية بمسابقة الدوري، للارتقاء في جدول الترتيب، مؤكدًا أن مواجهة في ربع نهائي كأس لن تكون تحصيل حاصل.

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وحسم التعادل الإيجابي، مباراة طلائع الجيش وطنطا، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.  

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