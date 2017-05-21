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بالصور- نقيب الصحفيين يزور الزمالك.. ويدعو مرتضى لزيارة النقابة في رمضان

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نقيب الصحفيين يزور الزمالكنقيب الصحفيين يزور الزمالك

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نقيب الصحفيين يزور الزمالك (7)نقيب الصحفيين يزور الزمالك (7)

 

كتبت - هاجر حسني:

 

زار عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، نادي الزمالك اليوم السبت، واجتمع مع رئيس النادي.

 

وتفقد نقيب الصحفيين المنشآت الجديدة بالزمالك بصحبة مرتضى، وأعضاء مجلس النقابة عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأبو السعود محمد، وحسين الزناتي.

وقال عبد المحسن سلامة: "أشكر مرتضي منصور على ما يقدمه لنادي الزمالك وندعمه لاستمرار التطور فى النادي وأوجه له شكرا آخر على تفهمه لدور الاندية الرياضية وتدعيم الشباب".

 

وأضاف: "نحترم النقد لكننا نرفض الإساءات وسنتقبل اي شكوي ضد أي تجاوز وسنقف ضد المتجاوزين".

ودعا نقيب الصحفيين مرتضى منصور لزيارة النقابة في شهر رمضان المقبل.

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