نابولي يقتنص فيورنتينا برباعية في الكالتشيو

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تغلب فريق نابولي على فريق فيورنتينا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب سان باولو، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

سجل كوليبالي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة الـ8، وفي الدقيقة الـ36 أضاف إنسيني الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل إيليشيتش هدف الضيوف في الدقيقة الـ60، وفي الدقيقة الـ57 أضاف ميرتينز الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يعود ميرتينز ويسجل الهدف الرابع لنابولي.

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بهذه النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الـ3 في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 83 نقطة، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز الـ7 برصيد 59 نقطة.