«إمام علي رحمان» يدعو السيسي لزيارة طاجيكستان

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته في الرياض رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان.

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد الرئيس إمام علي رحمان اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى متابعته باهتمام للتطورات الإيجابية التي تشهدها خلال السنوات الثلاث الماضية، ونجاحها في استعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم.

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وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيسان أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها كلتا الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، كما أكد الرئيس على مواصلة برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر، فضلًا عن استقبال الدارسين من طاجيكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

كما تناول الرئيسان سبل تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والعمل على استئصاله من جذوره، حيث تم التأكيد على أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية، وفي هذا الإطار أكد الرئيسان على أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامى وتنقية ما علق بها من شوائب وأفكار مغلوطة لا تمت للدين الإسلامي بأية صلة.

وفي نهاية اللقاء وجه الرئيس الطاجيكي، الدعوة الرئيس للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو مما رحب به الرئيس ووعد بإتمام الزيارة في أقرب وقت.