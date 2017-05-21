حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

فوز الإصلاحي حسن روحاني بمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدورة ثانية، نفي وزير الخارجية الروسي حصوله على معلومات سرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى اتهامات بالفساد للرئيس البرازيليـ وغيرها من الاحداث العالمية التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، نرصد أبرزها فيما يلي.

1- حسن روحاني يفوز برئاسة إيران

احتفالات أنصار الرئيس الإيرانى حسن روحانى بعد اعلان فوزه فى طهران اليوم السبت (أ ف ب)

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية أن حسن روحاني في طريقه للفوز بولاية ثانية، لكن منافسه المحافظ، إبراهيم رئيسي، قدم عدة شكاوى بشأن انتهاكات مزعومة شابت عملية الاقتراع.

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2- لافروف ينفي تحدث ترامب معه حول إقالة كومي

وزير الخارجية الروسى سيرجى لافاروف فى نيقوسيا يوم 18 مايو 2017(أ ف ب)

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث معه بشأن إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

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3- اتهامات بالفساد للرئيس البرازيلى

الرئيس البرازيلى ميشال تامر فى خطاب بالقصر الرئاسى اليوم السبت (أ ف ب)

يلقي الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وعرقلة تحقيق قضائي في هذا الشأن، خطابا يتوجه فيه إلى الأمة، بحسب ما أعلن متحدث باسمه وسط تزايد الدعوات لاستقالته.

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4- الجيش الكونغولي يقتل 47 متمرداً وسط البلاد

جنود تابعين للجيش الكونغولى أثناء دورية مراقبة على الحدود مع رواندا - أرشيفية (أ ف ب)

قتل الجيش الكونغولي 47 مسلحاً بإقليم كاساي وسط البلاد، طبقا لما قاله زعيم مدني محلي في الوقت الذي احتدم فيه القتال بين الجنود وجماعة "كاموينا نسابو" المتمردة.

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5- إنقاذ 1500 لاجئ من الغرق في البحر المتوسط

سفينة تابعة للبحرية الإيطالية بالحبر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن حرس السواحل الإيطالي أن حوالي 1500 لاجئ تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط قبالة السواحل الإيطالية.

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