10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- محمد الصباغ:

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يومه الأول في المملكة العربية السعودية كان رائعًا، كما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر من 390 مليار دولار، ومن جانب آخر قال الرئيس الإيراني المنتخب لفترة رئاسية ثانية حسن روحاني إن انتخابه خطوة باتجاه تنمية إيران وشموخها، وهاجم رئيس فنزويلا نيكولاس ماودورو الرئيس الأمريكي وطالبه بإبعاد يديه عن فنزيلا.

1 – ترامب: كان يومًا رائعًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية اليوم (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يومه الأول في السعودية، بأنه "يوم رائع"، بعد أن وقع البلدان عدة اتفاقات استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال ترامب، وفقا للصحفيين المرافقين للرئيس خلال زيارته "لقد كان ذلك يوما رائعا، استثمارات هائلة في الولايات المتحدة. استثمارات بمئات المليارات من الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة، والوظائف والوظائف والوظائف".

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2- الجبير: اتفاقات بأكثر من 380 مليار دولار

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه مع نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون اليوم (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقات في مجالات عدة بينها التسليح بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقات في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

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3- الملك سلمان: زيارة ترامب تحقق الأمن والاستقرار

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرياض (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض "ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم". وقال الملك سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر:"نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم ".

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4- روحاني: انتخابي خطوة باتجاه التنمية

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن مشاركة 41 مليونا من أبناء الشعب في الانتخابات خطوة باتجاه تنمية إيران وشموخها، معربا عن شكره للشعب على مشاركته الحماسية.

وفي كلمة متلفزة له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال حسن روحاني إن مشاركة أكثر من 40 مليون في الانتخابات خطوة كبرى على طريق الثقة والمصالح الوطنية وشموخ إيران.

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5- وزير التجارة الأمريكي: قدرات السعودية الإدارية لها دور فاعل

وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس (أرشيفية)

ثمّن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، جهود المملكة العربية السعودية في التحضير لقمم الرياض (القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية)، والاستعدادات المتخذة في وقت قصير للتحضير لهذه الأعمال التي تشهد حضورًا واسعًا من الشركات والأفراد، مما يعكس مدى القدرات الإدارية الفاعلة التي سيكون لها دورٌ فاعلٌ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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6- لافروف: لم أتحدث مع ترامب بشأن إقالة كومي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث معه بشأن إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي). ونقلت اليوم وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن لافروف للصحفيين خلال زيارة إلى قبرص: "لم نتطرق إلى ذلك الموضوع على الإطلاق".

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7- ميلانيا ترامب للسعوديين: شكرًا

زوجة الرئيس الأمريكي مبلانيا ترامب خلال زيارة رسمية إلى السعودية اليوم (أ ف ب)

أعربت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن شكرها وتقديرها للاستقبال الذي تلقّته والرئيس الأمريكي فور وصولهما الرياض، واصفة إيّاه بـ"الرائع". وغردت على حسابها على تويتر بالإنجليزية: "أشكركم على الترحيب الرائع"، مُرفقة بهاشتاجيّ # الرياض، و#السعودية.

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8- صهر بن علي: استخدمنا القانون مطية

عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (أرشيفية)

بث التلفزيون التونسي الرسمي اعتذار عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، للشعب التونسي عن الفساد المستشري إبان حكمه، والذي اتهم فيه مسؤولين حاليين، لم يسمهم، بالضلوع في عمليات تهريب سابقة.

وأوضح الطرابلسي، في شهادته أمام هيئة الحقيقة والكرامة، كيف أثرى من عمله في قطاع العقارات وقطاعات تجارية أخرى عبر تواطؤ مسؤولين في الدولة معه في تحقيق أهدافه التجارية. وقال الطرابلسي "كنا نستعمل القانون مطية، ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق، وإن التدخلات تتركز على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين".

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9- بشار الأسد: انتخابات إيران تمت بروح ديمقراطية

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية)

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس حسن روحاني بفوزه، بجولة رئاسية ثانية لإيران، كما هنأه على الثقة التي منحه إياها الشعب الإيراني للمضي في تعزيز مكانة إيران ودورها في الإقليم والعالم، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الأسد في برقية تهنئة، إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قدمت للعالم نموذجاً يحتذى وتمت بروح عالية من الديمقراطية والمسؤولية.

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10- مادورو لترامب: ابعد يديك القذرتين عن فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيفية)

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال له "ابعد يديك القذرتين عن فنزويلا". وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "عد إلى ديارك يا دونالد ترامب".

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس -في البيت الأبيض يوم الخميس- وصف ترامب التطورات الأخيرة في فنزويلا بأنها "وصمة عار للبشرية"، مبينا أن فنزويلا كانت في وقت سابق، واحدة من أغنى الدول في أمريكا الجنوبية.

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