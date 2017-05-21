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ضبط 300 قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين في بولاق الدكرور

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ضبط 300 قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين في بولاق الدكرور ضبط 300 قرص مخدر بحوزة 3 عاطلين في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy

الأقراص المخدرة

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين؛ لاتهامهم بالإتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات العميد ماجد عادل، مدير مكافحة جرائم المخدرات بالجيزة، أن 3 عاطلين اتخذوا من منطقة بولاق الدكرور وكرا لترويج الأقراص المخدرة.

وتمكن الرائد هيثم سكر، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهم نحو 300 قرص مخدر، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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