أخبار عاجلة

​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية -
ترامب يلتقي أمير قطر ويبحثان الصفقات العسكرية -
برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية -
ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم -
8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى الصوفية: لن نلتزم بقرار الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في التراويح

Google+ Print
القوى الصوفية: لن نلتزم بقرار الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في التراويح القوى الصوفية: لن نلتزم بقرار الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في التراويح

مصراوي Masrawy

صلاة التراويح - صورة أرشيفية

كتبت – سحر عزام :

قال عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن قرار وزارة الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح في رمضان هذا العام "خاطئ ولا يمكن تنفيذه في كل مساجد ".

وأضاف حلمي في حوار مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أنه الاتحاد لن ينفذ هذا القرار، مشيرًا لوجود عدد كبير من المصلين خارج المسجد في صلاة التراويح فضلا عن أفراد في المنازل غير قادرين على الصلاة في المسجد ويريدون سماع قرآن صلاة التراويح.

وأشار أمين عام اتحاد القوى الصوفية لإمكانية تحديد مسجد كبير في كل منطقة سكنية يسمح له باستخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح، لافتًا إلى أن استخدام مكبرات الصوت يكون فقط في صلاة التراويح وليس في التهجد وقيام الليل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا