القوى الصوفية: لن نلتزم بقرار الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في التراويح

كتبت – سحر عزام :

قال عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن قرار وزارة الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح في رمضان هذا العام "خاطئ ولا يمكن تنفيذه في كل مساجد مصر".

وأضاف حلمي في حوار مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أنه الاتحاد لن ينفذ هذا القرار، مشيرًا لوجود عدد كبير من المصلين خارج المسجد في صلاة التراويح فضلا عن أفراد في المنازل غير قادرين على الصلاة في المسجد ويريدون سماع قرآن صلاة التراويح.

وأشار أمين عام اتحاد القوى الصوفية لإمكانية تحديد مسجد كبير في كل منطقة سكنية يسمح له باستخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح، لافتًا إلى أن استخدام مكبرات الصوت يكون فقط في صلاة التراويح وليس في التهجد وقيام الليل.