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محامي زهير جرانة: لا علاقة لموكلي بالتعدي على 50 فدان بالبحر الأحمر

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محامي زهير جرانة: لا علاقة لموكلي بالتعدي على 50 فدان بالبحر الأحمر محامي زهير جرانة: لا علاقة لموكلي بالتعدي على 50 فدان بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

زهير جرانة وزير السياحة الأسبق

كتبت – سحر عزام :

قال أحمد حبيب، محامي زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، إن ما نشر في إحدى الصحف اليومية عن علاقة موكله بوضع يد على مساحة 50 فدان بالبحر الأحمر عار من الصحة، مشيرًا لإرساله تكذيب للصحيفة موثق بالمستندات.

وأوضح حبيب في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" اليوم السبت، أن زهير جرانة أنهى علاقته بشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية منذ توليه منصب وزير السياحة في 2006 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن شركة رويال اشترت هذه المساحة من هيئة التنمية السياحية بموجب عقد رسمي.

وأشار محامي وزير السياحة الأسبق لبراءة موكله في بلاغ قدم عقب ثورة 25 يناير 2011، لافتًا لتوقيع شركة رويال عقد إيجار مع هيئة التنمية السياحية عام 2012 ثم إعادة الأرض للهيئة مرة أخرى عام 2015.

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