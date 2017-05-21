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العرب اليوم: ترامب في السعودية والجيش السوري يقترب من السيطرة على حمص

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مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى ، وقرب سيطرة قوات الجيش السوري على مدينة حمص، إضافة إلى التوتر الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب، وإعدام داعش 19 مدنيا بينهم طفلان وامرأتان، كل هذا وغيرها من الأحداث كانت الأبرز على الساحة العربية، نرصدها فيما يلي.

1- ترامب في المملكة.. صفقات تسليح تاريخية ودعم ''التصنيع المحلي'' بالسعودية

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الرئيس الأمريكى يصافح الأمير محمد بن سلمان فى الرياض اليوم السبت (أ ف ب)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له عقب وصوله إلى البيت الأبيض

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2- الجيش السوري يقترب من السيطرة على حمص

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عناصر من القوات روسية تراقب مقاتلى المعارضة وعائلاتهم فى حمص اليوم السبت (أ ف ب) 

عند أحد مداخل حي الوعر، قال محافظ حمص طلال البرازي لوكالة فرانس برس إن "عملية إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين مستمرة"، مؤكدا "هذه هي الدفعة الأخيرة".

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3- الجزائر تحتج بشدة لدى سفير المغرب

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الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة يلقى خطاب فى الجزائر - أرشيفية (أ ف ب)

استدعت الجزائر عبد الخالق لحسن، سفير المغرب لديها، وابلغته احتجاجا شديدا واخبرته بانها بانتظار اعتذار من بلاده، على خلفية التحرش الذي تعرضت له احدى الدبلوماسيات الجزائريات من قبل اعضاء في الوفد المغربي خلال ندوة نظمتها لجنة الامم المتحدة بجزر الكاريبي الشهر الجاري.

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4- تنظيم داعش يعدم 19 مدنيا فى شرق سوريا

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عنصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الرقة - أرشيفية (أ ف ب)

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 19 مدنيا بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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5- مقتل عشرات فى تفجيرات انتحارية في بغداد والبصرة

عناصر من قوات الأمن العراقى تفحص موقع تفجير فى بغداد - أرشيفية (أ ف ب)

عناصر من قوات الأمن العراقى تفحص موقع تفجير فى بغداد - أرشيفية (أ ف ب)

قتل 35 شخصا على الاقل واصيب العشرات في تفجيرات انتحارية استهدفت حواجز تفتيش في بغداد والبصرة وتبناها تنظيم داعش.

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