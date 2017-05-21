بالصور - مدير أمن أسوان يتفقد السوق السياحى ويستمع لشكاوى المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، يرافقه اللواء محمد خالد، مساعد مدير الشرطة المتخصصة، بتفقد شارع السوق السياحى لمتابعة الانضباط بالشارع ومنع التعديات التى تعيق حركة المارة بالشارع وخاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

واستمع مدير الأمن لشكاوى المواطنين ووعدهم بحلها.

وقال اللواء مجدى موسى أن جولاته التفقدية للأسواق والمناطق الحيوية لن تتوقف وستستمر خلال شهر رمضان حتى يشعر المواطن بعودة الانضباط للشارع الأسواني .