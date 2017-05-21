محافظ الدقهلية لمصراوي: تأجيل وضع حجر الأساس لـ"المنصورة الجديدة"

كتب - أحمد جمعة ورامي القناوي:

قال الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، إنه تم تأجيل وضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة، حتى عيد الفطر المبارك؛ مرجعًا ذلك لانشغال المحافظة بحسم ملف التعديات الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذه نهاية مايو الجاري.

وأشار محافظ الدقهلية، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إلى وجود 665 فدانًا تم التعدي عليهم خلال السنوات الماضية بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم حسم ما يقرب من 90% من هذه التعديات على أملاك الدولة، ويتبقى ما يخص مصلحة الري إلى جانب بحيرة المنزلة التي سيتم إزالة التعديات عليها تزامنًا مع عمليات تطويرها.

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وأضاف شعراوي: "لم يتسع الوقت لوضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة بسبب تركيزنا في إنهاء ملف التعديات".