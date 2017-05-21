بالصور - السفير الهندي يتجول في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

شرم الشيخ - أحمد السيد:

قام "سانجاى بتاتشاريا" سفير الهند بالقاهرة، بجولة هو وزوجته سيرًا على الأقدام بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، حيث زار مسجد الصحابة وأشاد بالعمل الضخم المتعدد الطرز والذي يمثل مزارًا عالمياً، واستمع لشرح مفصل من المهندس فؤاد توفيق، المصمم والمنفذ للمسجد.

كما قام بتاتشاريا بتفقد السوق القديم وسط المواطنين في أمن وطمأنينة بدون حراسة وتناول وجبة العشاء بإحدى المطاعم بمنطقة السوق التجاري القديم.

ورافق سفير الهند في جولته، اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي للمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.