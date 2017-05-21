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فيديو| «التعليم»: «الوزير نفسه لم يطلع على امتحانات الثانوية»

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فيديو| «التعليم»: «الوزير نفسه لم يطلع على امتحانات الثانوية» فيديو| «التعليم»: «الوزير نفسه لم يطلع على امتحانات الثانوية»

التحرير

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أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن نظام الامتحانات الجديد ينمي مهارات الطالب ويؤهله لسوق العمل، موضحا أن الثانوية العامة أمن قومي وهي البوابة الوحيدة لدخول الجامعة.

وأضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "على أولياء الأمور عدم تشجيع أبنائهم على الغش، حيث إن مستقبل في تحسن مستوى التعليم".

وتابع: "الامتحانات لم يطلع عليها أي شخص ولا حتى وزير التربية والتعليم، ولا يعرف أحد محتوى الامتحان سوى 4 أشخاص هم واضعي الامتحان".

واستكمل: "هناك امتحان لكل مادة، وهناك ثلاثة امتحانات احتياطية، وواضعي الامتحان لا يعلمون أي امتحان سيتم طبعه، والجهة السيادية التي لديها الامتحانات الآن تختار ظرف ويتم طباعته على الفور".

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