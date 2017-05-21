فيديو| أديب: استرداد 5500 فدان بأكتوبر باسم «عكاشة»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم استرداد 5500 فدان من أراضي الدول تابعة للمذيع توفيق عكاشة، مضيفا: "المواطن العادي الفقير لما يشوف خبر زي ده هيعمل إيه؟".

وذكر أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الأرض تبلغ مساحتها 5500 فدان، بها لوحة معدنية مكتوب عليها جمعية توفيق عكاشة، ورئيس مجلس الإدارة، المذيع التلفزيوني، توفيق عكاشة".

وعرض أديب، لقطات مصورة لعمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن سعر الفدان الواحد يصل إلى 300 ألف جنيه.

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وعلق: "لما قولت فيه إعلاميين واخدين أراضي من الدولة، الكل قالي أكيد اسمك فيهم".