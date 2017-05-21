فيديو| والد الطفل يوسف: «إزاي ابني يروح مني بالشكل ده؟»

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روى سامح العربي، والد يوسف، ضحية "الرصاصة الطائشة" في أكتوبر، تفاصيل إصابة ابنه بالطلق الناري في رأسه، موضحا أن طفله يرقد في المستشفى بعد اختراق رصاصة من مصدر غير معلوم.

وأضاف العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "يوسف كان متوجهًا إلى ميدان الحصري برفقة عدد من أصدقائه، مساء الخميس الماضي، واخترقت رصاصة جسده بشكل مفاجئ من مسدس كاتم صوت".

وتابع: "فوجئت بأحد أصدقاء يوسف، يخبرني تليفونيًا أنه سقط أرضًا بشكل سريع، دون مقدمات، بعد إصابته بطلق ناري، استقر أسفل رأسه"، موضحًا أن شخصا أهوج قد يكون وراء الرصاصة الطائشة، التي أصابت نجله.

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وأكد والد الطفل أنه لا توجد عداوة بينه وبين أحد، قائلا: "اتجننت من ساعة الواقعة، إزاي ابني يروح مني بهذا الشكل، جميع الوظائف الحيوية لنجلي متوقفة تماما، ويعاني من غيبوبة كاملة، والطبيب أخبره أن نجله توفي إكلينيكيًا".