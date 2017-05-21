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فيديو| خيري رمضان عن زيارة ترامب: «تاجر شاطر.. والسياسة لعبة مصالح»

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فيديو| خيري رمضان عن زيارة ترامب: «تاجر شاطر.. والسياسة لعبة مصالح» فيديو| خيري رمضان عن زيارة ترامب: «تاجر شاطر.. والسياسة لعبة مصالح»

التحرير

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علق الإعلامي خيري رمضان، على زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ، للملكة العربية ، اليوم السبت، لانعقاد القمة الأمريكية السعودية، قائلا: "ترامب تاجر شاطر".

وأضاف رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "السعودية تزينت اليوم وكانت مبتهجة للزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي الجديد"، لافتًا إلى أن ستعرض جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب.

وتابع: "ترامب بدأ جولاته الخارجية إلى السعودية باعتبارها قبلة العالم الإسلامي، والفاتيكان لكونها رمز لأكبر كنسية مسيحية، وأخيرًا إسرائيل ومقدساتها اليهودية؛ وبذلك سيكون توجه إلى أبرز 3 ديانات سماوية في العالم".

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واستكمل: "السياسة لعبة مصالح متعرفش المشاعر، وترامب قبل الانتخابات كان يهاجم أوباما ويقول إن الخليج سيرى أيام سودا وطالب السعودية أن تدفع الفاتورة، لذلك توقع الجميع أنه سيبدأ معركة سلبيه مع الخليج، ولكن وجدناه اليوم بالسعودية وسيكون الثمن غالي ومش فلوس بس".

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التحرير

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