فيديو| خيري رمضان عن زيارة ترامب: «تاجر شاطر.. والسياسة لعبة مصالح»

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علق الإعلامي خيري رمضان، على زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لانعقاد القمة الأمريكية السعودية، قائلا: "ترامب تاجر شاطر".

وأضاف رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "السعودية تزينت اليوم وكانت مبتهجة للزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي الجديد"، لافتًا إلى أن مصر ستعرض جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب.

وتابع: "ترامب بدأ جولاته الخارجية إلى السعودية باعتبارها قبلة العالم الإسلامي، والفاتيكان لكونها رمز لأكبر كنسية مسيحية، وأخيرًا إسرائيل ومقدساتها اليهودية؛ وبذلك سيكون توجه إلى أبرز 3 ديانات سماوية في العالم".

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واستكمل: "السياسة لعبة مصالح متعرفش المشاعر، وترامب قبل الانتخابات كان يهاجم أوباما ويقول إن الخليج سيرى أيام سودا وطالب السعودية أن تدفع الفاتورة، لذلك توقع الجميع أنه سيبدأ معركة سلبيه مع الخليج، ولكن وجدناه اليوم بالسعودية وسيكون الثمن غالي ومش فلوس بس".