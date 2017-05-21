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فيديو| الديب عن اختفاء العادلي: «سيظهر صباح يوم جلسة النقض»

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فيديو| الديب عن اختفاء العادلي: «سيظهر صباح يوم جلسة النقض» فيديو| الديب عن اختفاء العادلي: «سيظهر صباح يوم جلسة النقض»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فريد الديب، محامي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، كشف موعد ظهور موكله المختفي خلال اتصال هاتفي معه.

وأوضح أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، مساء السبت، أن الديب أكد ظهور العادلي صباح يوم جلسة النقض، مشيرا إلى عدم وجود أي حراسة شرطية على مقر إقامة حبيب العادلي، وأن موكله كان رهن الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يصدر قرار بتعيين حراسة على مقر إقامته.

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وتابع "الديب أقسم قسما غليظا أنه لا يعلم مكان العادلي، وأكد أن العادلي ليس هاربا من الحكم".

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التحرير

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