بالفيديو والصور- الملك سلمان وترامب يرقصان بالسيف

القاهرة- (مصراوي):

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رقصة العرضة التراثية الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما بدأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرقص بالسيف في تقليد معروف بالسعودية باسم "رقصة العرضة".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة روتانا خليجية، الملك والرئيس يرقصان بالسيف داخل مركز الملك عبد العزيز. ويضم المركز متنزه الملك عبد العزيز التاريخي، بجانب مسجد المدى، وقاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات، والقصر الأحمر، وجامع الملك عبد العزيز، ودارة الملك عبد العزيز، والمتحف الوطني.

وبدأ الرئيس ترامب زيارة تاريخية إلى المملكة في أول رحلاته الخارجية منذ توليه مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الطرفان مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والطبية والتقنية تخطت قيمتها 360 مليار دولار أمريكي بحسب ما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.