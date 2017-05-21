استرداد أكثر من 598 ألف متر مربع أملاك دولة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، إزالة تعديات على مساحة ٥٩٨ ألفًا و٨٠٣ أمتار مربعة، بالإضافة إلى 10 أفدنة ببحيرة المنزلة، منذ بدء حملة استرداد أراضي الدولة الثلاثاء الماضي وإلى اليوم السبت، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية مساء اليوم، إنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة لمتابعة حملات الإزالة، برئاسة اللواء فايز شلتوت السكرتير العام، وعضوية المهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد، والأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، ومديري عموم الهيئات والمناطق، والجهات التنفيذية المختصة.

كما أشار إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإزالات في جميع القطاعات، مضيفًا أن من أهم التكليفات المنوطة بها اللجنة اتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات والحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تمت إزالة التعديات منها.​