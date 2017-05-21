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فيديو| المقاصة: المنافسة على الدوري لا تزال قائمة

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فيديو| المقاصة: المنافسة على الدوري لا تزال قائمة فيديو| المقاصة: المنافسة على الدوري لا تزال قائمة

التحرير

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قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي  المقاصة، إن خسارة الفريق في أي مباراة واردة، مؤكدًا أن الأمل في المنافسة على بطولة الدوري ما زال قائمًا للحظة الأخيرة.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، عبر إذاعة «ميجا FM»، أن هبوط مستوى لاعبي الفريق جاء بسبب تشتت أذهانهم بالعروض التي يُحضرها لهم الوكلاء من الأهلي والزمالك، وهي الأزمة التي يعاني منها أندية أخرى وليس المقاصة فقط. 

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وتغلب الاتحاد السكندري، على مضيفه مصر للمقاصة، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفيوم، في إطار الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

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