«صلاح» يتفوق على كاليخون وكوادرادو في الكالتشيو

التحرير

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تمكن الدولي محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، والمنتخب الوطني، من تسجيل هدفين، في المباراة التي شارك فيها مع فريقه اليوم السبت، ضد فريق كييفو فيرونا، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الكالشيتو، والتي انتهت لصالح روما بنتيجة 5-3..

وقدم صلاح يقدم موسمًا رائعًا مع الذئاب، حيث إن روما خاض 37 مباراة في الدوري شارك صلاح في 31، وتمكن من تسجيل 15 هدفاً.

تألق صلاح مع الذئاب جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزهم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يتولي قيادته الألماني يورجن كلوب.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي مسيرة صلاح مع روما هذا الموسم، مقارنة بمن يلعبون في نفس مركزه، ضمن الفرق الأربعة الأولى في جدول ترتيب الكالتشيو وفقا لموقع "Transfermarkt" العالمي.



- محمد صلاح

شارك صلاح في 31 مباراة مع روما هذا الموسم، تمكن فيهم من تسجيل 15 هدفًا، وصنع 13 آخرين، وجاءت معدل نسبة تهديفه بـ188 دقيقة لكل هدف.

ويحتل روما المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 84 نقطة.



- كيتا بالدي

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خاض السنغالي بالدي في 30 مباراة، بقميص نادي لاتسيو، نجح خلالهما في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 5 آخرين، حيث جاءت نسبة المعدل التهديفي له هذا الوسم بـ124 دقيقة لكل هدف.

ويأتي لاتسيو في المركز الرابع بجدول الكالتشيو، برصيد 70 نقطة.



- خوسيه كاليخون

تواجد الإسباني كاليخون في 35 مباراة مع نادي نابولي هذا الموسم، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع 13 آخرين، وكانت نسبة المعدل التهديفي لصاحب الـ30 عاما بـ228 دقيقة لكل هدف.

- خوان كوادرادو

خاض الكولومبي كودرادو، 28 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، إذ نجح في تسجيل هدفين، وصنع 5 آخرين، وكانت نسبة المعدل التهديفي له بـ969 دقيقة لكل هدف.

ويأتي فريق السيدة العجوز في المركز الأول بجدول المسابقة برصيد 85 نقطة.